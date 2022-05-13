شاهد.. قصة أسرة احتضنت 4 أطفال في عمل إنساني عظيم

علي القحطاني(صدى):

كشف زوجين عن عمل إنساني عظيم قاما بهما، حيث أنهم قاموا باحتضان 4 أطفال، بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب .

وأعرب الزوج خالد في مداخلة هاتفية على برنامج الراصد عن سعادته بأبنائه الـ 4 الذي قام باحتضانهم، قائلاً :” معي القائد معتز والبطل ريان، والأميرة مودة ورحمة الرحمن ” رحمة” “، مُشيرًا أنه متزوج من زوجته منى منذ 15 عامًا ولكن لم يكتب الله لهما الإنجاب .

وأفاد الإبن معتز أنه ف الصف الرابع الابتدائي ويشجع نادي الهلال، ولفت الإبن ريان أيضًا أنه يشجع الهلال ويحبه.