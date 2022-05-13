شاهد.. قصة أسرة احتضنت 4 أطفال في عمل إنساني عظيم
كشف زوجين عن عمل إنساني عظيم قاما بهما، حيث أنهم قاموا باحتضان 4 أطفال، بسبب عدم قدرتهم على الإنجاب .
وأعرب الزوج خالد في مداخلة هاتفية على برنامج الراصد عن سعادته بأبنائه الـ 4 الذي قام باحتضانهم، قائلاً :” معي القائد معتز والبطل ريان، والأميرة مودة ورحمة الرحمن ” رحمة” “، مُشيرًا أنه متزوج من زوجته منى منذ 15 عامًا ولكن لم يكتب الله لهما الإنجاب .
وأفاد الإبن معتز أنه ف الصف الرابع الابتدائي ويشجع نادي الهلال، ولفت الإبن ريان أيضًا أنه يشجع الهلال ويحبه.
فيديو | 4 أيتام في #أبها يشجعون نادي #الهلال ويتمنون لقاء نجومه#الراصد pic.twitter.com/mIbSye6fnt
— الراصد (@alraasd) May 12, 2022
فيديو | في عمل إنساني عظيم.. أسرة الزوجين "خالد ومنى": بعد الزواج لم يكتب الله لنا الإنجاب فاحتضنا 4 أطفال#الراصد pic.twitter.com/pnFiW9YNmo
— الراصد (@alraasd) May 12, 2022
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