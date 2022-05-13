بالفيديو.. كيف تتم صناعة الفلل العائمة لجزيرة ‎شيبارة في مشروع البحر الأحمر ؟

علي القحطاني(صدى):

تعد جزيرة شيبارة أحد أهم مشاريع تطوير البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يتم صناعة الفلل العائمة التي تعكس ما حولها في الجزيرة.

ويسير العمل في موقع صناعة الفلل العائمة على قدم وساق لتكون علامة مميزة للجزيرة فالفلل العائمة فوق الماء مستوحاة من البيئة الطبيعية ومصنوعة من الفلاذ المثقول ومقاومة للصدأ.

ومن جانبه، قال عبدالله الزهراني مدير التسويق بشركة البحر الأحمر للتطوير، إن مشروع البحر الأحمر لن يكون نسخة مكررة من الوجهات السياحية الموجودة على مستوى العالم سواء من ناحية التصاميم أو التنفيذ فالهدف منه أن يضع معايير مستدامة ويطرح مفهوم جديد للسياحة المستدامة في العالم.

وأضاف: “تصاميم مشروع شيبارة مستوحاة من الشعب المرجانية ونقاوة الشعب المرجانية وشكلها الذي يبرز مرأة تعكس ما حولها من طبيعة تعطي السائح إمكانية أن يكون جزء من الطبيعة”، وذلك بحسب قناة “العربية”.