والدان يرفعان قضية ضد نجلهما للمطالبة بإنجاب أحفاد

نيودلهي(صدى):

أقدم والدان في الهند على رفع قضية ضد نجلهما يطالبان فيها بدفع المصاريف التي قاموا بإنفاقها على الأبن طوال حياته؛ لغضبهم منه لعدم إنجاب أحفاد لهم حتى الآن.

وتفصيلاً، رفع الوالدان هذه القضية بسبب غضبهم من نجلهما الذي لم يمنحهما حفيدًا؛ مما تسبب لهما في معاناة نفسية ومضايقات.

وطالبت العائلة في القضية الأبن وزوجته بتقديم حفيد لهما في غضون عام أو دفع مبلغ 520 ألف جنيه إسترليني لهما.

واختتم “الأب” كلامه قائلاً: “لقد قتلنا أحلامنا لتربيته، إنه حلم كل والد أن يصبح جدًا.. كنا ننتظر منذ سنوات لنصبح أجدادًا”.