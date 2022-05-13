خطوات الفحص السريع للسيارة قبل الإنطلاق بها

أميرة خالد(صدى):

يعد فحص السيارة من الأمور الهامة التي يحرص عليها كل سائق بشكل دوري قبل الانطلاق بسياراته حتى لا يواجه الصعوبات خلال طريقه.

ويتضمن الفحص السريع للسيارة فحص زيت المحرك بشكل منتظم للتأكد من عدم تناقصه، كذلك التأكد من انخفاض حرارة المحرك قبل فحص السائل في الردياتير.

كما يجب فحص منسوب زيت الفرامل للتأكد من عدم تناقصه، حيث أنه من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة والركاب، وقياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من سلامتها.

ويشمل الفحص السريع للسيارة أيضًا التأكد من سلامة البطارية من خلال الكشف عن مستوى ماء البطارية وعدم تناقصه.