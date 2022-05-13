شاهد.. مواطن ينقذ كلبة من العطش في الأجواء الحارة

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو لمواطن وهو ينقذ كلبة من العطش في أجواء حارة، وتداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يقود السيارة ويرى بطريقة مجموعة من الكلاب متدهورة الحال؛ بسبب أجواء الجو الحارة، فأوقف السيارة ومن ثم نزل لينقذ الكلاب .

وبيّن الفيديو المواطن وهو يأتي بماء وطعام إليهم لينقذهم من الموت في حين أنه اكتشف واحدًا منهم قد مات بالفعل .