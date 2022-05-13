شاهد.. مواطن ينقذ كلبة من العطش في الأجواء الحارة
وثق مقطع فيديو لمواطن وهو ينقذ كلبة من العطش في أجواء حارة، وتداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وأظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يقود السيارة ويرى بطريقة مجموعة من الكلاب متدهورة الحال؛ بسبب أجواء الجو الحارة، فأوقف السيارة ومن ثم نزل لينقذ الكلاب .
وبيّن الفيديو المواطن وهو يأتي بماء وطعام إليهم لينقذهم من الموت في حين أنه اكتشف واحدًا منهم قد مات بالفعل .
موس[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يجزاك. خير يجعله في موازين حسناتك
Misfer[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يجزاكم الف خير وفي ميزان حسناتكم آن شاءالله