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  3. شاهد.. مواطن ينقذ كلبة من العطش في الأجواء الحارة

شاهد.. مواطن ينقذ كلبة من العطش في الأجواء الحارة

شاهد.. مواطن ينقذ كلبة من العطش في الأجواء الحارة
علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو لمواطن وهو ينقذ كلبة من العطش في أجواء حارة، وتداول مقطع الفيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وأظهر مقطع الفيديو المواطن وهو يقود السيارة ويرى بطريقة مجموعة من الكلاب متدهورة الحال؛ بسبب أجواء الجو الحارة، فأوقف السيارة ومن ثم نزل لينقذ الكلاب .

وبيّن الفيديو المواطن وهو يأتي بماء وطعام إليهم لينقذهم من الموت في حين أنه اكتشف واحدًا منهم قد مات بالفعل .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 6 دقائق

الله يجزاك. خير يجعله في موازين حسناتك

[ عدد التعليقات: 765 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يجزاكم الف خير وفي ميزان حسناتكم آن شاءالله

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