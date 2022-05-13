طرق عناية النجمة العالمية جينيفر لوبيز ببشرتها

واشنطن(صدى):

كشفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 52 عاماً في العديد من تصريحات عن طرق العناية ببشرتها، وأولها تنظيف البشرة جيدا في الصباح والمساء واختيار المنتجات المتلائمة مع نوعية بشرتها.

ولا تزال النجمة العالمية تبدو وكأنها في الثلاثينات من عمرها، ويرجع ذلك الى أسباب متعددة وأهمها روتين العناية اليومي، فإليك أهم أسرار تتبعها جينيفر لوبيز للعناية ببشرتها:

1: تقوم جينيفر بغسل بشرتها جيدًا مباشرة بعد التمارين الرياضية التي تخضع لها يوميا فهذا يساعد في الحفاظ على مسامها نظيفة وازالة رواسب التعرق والإفرازات الدهنية.

2: الالتزام بكريم ترطيب البشرة، فهذه الخطوة تعوض البشرة الترطيب الذي ينقصها في الحياة اليومية، فتستخدم كريم نهاري وآخر مسائي غنياً بالمواد التي تعزز من رطوبة البشرة وليونتها.

3: استخدام كريم الوقاية من الشمس، فهي تستخدمه منذ أن كانت بعمر المراهقة، حيث يوفر لها هذا الكريم الحماية من العوامل الجوية وخاصة اشعة الشمس، ما يبقي بشرتها رطبة ويحميها من التجاعيد والتصبغات.

4: استخدام زيت الزيتون حيث قالت جينيفر لوبيز في احدى لقاءاتها:” بأنها تتبع نصيحة أمها الدائمة والتي تقول بأن زيت الزيتون هو العلاج لكل شيء، وهذا سر تستخدمه في روتين عنايتها ببشرتها وشعرها”.