شجار عنيف بين طالبات لسبب غامض

كانبرا(صدى):

وثق مقطع فيديو وقوع شجار عنيف بين طالبات في مدرسة تقع في شمال غرب استراليا لسبب غامض .

وظهر بالمقطع طالبتين يتشاجرن في المدرسة بعنف في ظل وقوف مسئولي المدرسة مكتوفي الأيدي .

كما حضرت طالبة آخرى يبدو أنها من نفس المرحلة، و قامت بشد شعر إحداهن، حيث دارت المشاجرة في فناء المدرسة و كاد المكان أن يتحول لساحة حرب.

ووصلت الشرطة للفصل بين الطالبات فيما قام الآباء والأمهات بمنع أبنائهم في اليوم التالي من الذهاب إلى المدرسة.

كما طالبوا بمحاسبة تلك المدرسة و المسئولين فيها ذلك بعد مشاهدة الفيديو العنيف المتداول .