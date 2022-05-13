وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أبوظبي(صدى):

توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.

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