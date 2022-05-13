وفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة.
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.
كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 763 ] نشر منذ ساعة واحدة
لا إله إلا الله ،
إنا لله وإنا إليه راجعون،
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم.
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1109 ] نشر منذ ساعة واحدة
إنّا لله و إنا إليه راجعون ، أحسن الله عزانا وعزاكم يا أهل الإمارات و الله يغفر له و يرحمه و يسكنه فسيح جناته .
عبدالله[ عدد التعليقات: 676 ] نشر منذ 10 دقائق
رحمه الله وغفر له.