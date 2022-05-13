السيسي ينعي رئيس الإمارات: الشيخ خليفة نموذجًا للتطور والحداثة

القاهرة(صدى):

نعى فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي توفي اليوم الجمعة.

وقال “السيسي” في تغريدة له عبر “تويتر”: “أنعي بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال وقائدًا من أعظم القادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم”.

وتابع الرئيس المصري: “لقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وللإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، حيث أعلنت الإمارات تنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.