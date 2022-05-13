ولي عهد أبوظبي: الإمارات فقدت ابنها البار وقائد مرحلة التمكين

أبوظبي(صدى):

نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الذي توفي اليوم الجمعة.

وكتب “بن زايد” عبر حسابه على “تويتر”: “‏إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة”.

وتابع: “مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي ، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، حيث أعلنت الإمارات تنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.