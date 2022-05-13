الأمين العام لمجلس التعاون ينعي رئيس الإمارات: للفقيد الراحل محبة صادقة وجهود حثيثة ومخلصة

أبوظبي(صدى):

قدم معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خالص التعازي للأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مواسيًا الحكومة والشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب معالي الأمين العام عن بالغ الحزن والأسى لهذا الحدث الذي أحزن شعوب دول مجلس التعاون، لما يحملونه للفقيد الراحل من محبة صادقة وتقدير عظيم ومكانة كبيرة ترسخت في القلوب بفضل من الله عز وجل.

وأشار إلى عظمة أدوار الشيخ خليفة آل نيهان في مسيرة مجلس التعاون لافتًا أنها جهود حثيثة ومخلصة لنصرة قضاياها ورفعة شأنها ودعم نهضتها ومسيرتها التنموية.

والجدير بالذكر أن وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات قد أعلنت اليوم الجمعة الحداد الرسمي وتنكيس الإعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.