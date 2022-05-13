محطات من حياة رئيس دولة الإمارات الراحل خليفة بن زايد

أبوظبي(صدى):

ولد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948 في بالمنطقة الشرقية للإمارات في مدينة العين حاضرة المنطقة ومركزها الإداري وقتها، وهو الإبن الأكبر لمؤسس دولة الإمارات الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان .

وتولى الشيخ خلفية رئاسة الإمارات، وحكم إمارة أبو ظبي خلفًا لوالده، وترأس بعض المناصب ومنها :

* عُيّن ممثلاً لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية، ورئيساً لنظامها القانوني في أغسطس 1966.

* عين ولياً للعهد لإمارة أبوظبي في 1 فبراير 1969.

* تولّى سموّه رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبوظبي في الأول من يوليو عام 1971، بالإضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في هذا المجلس .

* أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي في 20 يناير 1974.

* عُيّن نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات في عام 1976.

* أصبح الشيخ خليفة رئيساً بدولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكماً لإمارة أبوظبي في 3 نوفمبر 2004.

وعاش الشيخ خليفة مع عائلته في قلعة المويجعي في مدينة العين، وتلقى تعليمه المدرسي في مدينة العين في المدرسة النهيانية التي أنشأها الشيخ زايد رحمه الله.

قضى الشيخ خليفة معظم طفولته في واحات العين، والبريمي بصحبة والده الذي حكم منطقة العين في ذلك الوقت.

وسار الشيخ خليفة على خطى والده، واستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحسين الزراعة، كان نجاحه الملحوظ في العين بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره القيادي بسهولة، ومهارة سجلتها إنجازاته الكبرى.