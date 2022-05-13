صور تذكارية نادرة لحفل سباق الهجن والخيل بحضور الملك خالد بن عبدالعزيز

خاص(صدى):

وثّقت صور تذكارية نادرة حفل سباق الهجن والخيل بحضور الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، وضيفته الملكة إليزابيث في مدينة الرياض عام 1979مـ .

وأظهرت الصورة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وهو يجلس في أقصى اليسار، وعن يمينه الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ومن ثم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز – حفظهم الله.

وبيّنت الصورة أنه خلف الملك خالد يجلس كلٍ من الأمير سطام بن عبدالعزيز والأميرة بدر بن عبدالعزيز رحمهم الله.