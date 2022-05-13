صور تذكارية نادرة لحفل سباق الهجن والخيل بحضور الملك خالد بن عبدالعزيز
وثّقت صور تذكارية نادرة حفل سباق الهجن والخيل بحضور الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، وضيفته الملكة إليزابيث في مدينة الرياض عام 1979مـ .
وأظهرت الصورة الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وهو يجلس في أقصى اليسار، وعن يمينه الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، ومن ثم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز – حفظهم الله.
وبيّنت الصورة أنه خلف الملك خالد يجلس كلٍ من الأمير سطام بن عبدالعزيز والأميرة بدر بن عبدالعزيز رحمهم الله.
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