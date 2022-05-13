سفير المملكة بالإمارات: الشيخ خليفة قدم الكثير لبلاده

الرياض(صدى):

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين في الإمارات تركي الدخيل، التعازي باسم قيادة المملكة وشعبها لشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي توفي اليوم الجمعة.

وقال “الدخيل” في تعازيه: “الشيخ خليفة كان حاكمًا طيبًا محبوبًا ومحبًا لشعبه نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ونكرر التعازي حكومًا وشعبًا لاخوانا في دولة الإمارات ولعائلته الكريمة”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، حيث أعلنت الإمارات تنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.