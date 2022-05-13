كيف استلم الشيخ خليفة بن زايد حكم الإمارات ؟

أبوظبي(صدى):

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر ناهز 74 عاما.

وفي السياق نستعرض كيف تولى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الحكم من والده:

استلم الشيخ خليفة الحكم خلفًا عن والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في عام 2004، بعدما توفى عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، في هذا الوقت اجتمع المجلس الأعلى لحكام الإمارات السبع، وانتخب الشيخ خليفة كرئيس جديد للبلاد.

وينص قانون الدستور على تولي نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي, منصب الرئيس حتى يجتمع المجلس الأعلى لحكام الإمارات السبع خلال 30 يوماً لانتخاب رئيس جديد.

علماً أن نائب الرئيس حالياً هو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسيصبح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكماً لأبو ظبي ، حيث كان ولياً للعهد.