قرقاش: شعور كبير بفقدان الشيخ خليفة بن زايد في كل بيت إماراتي

أبوظبي(صدى):

قال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أن هناك شعور كبير بفقدان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في كل بيت إماراتي.

وأضاف “قرقاش” في حديثه: “الشيخ خليفة أمضى أكثر من خمسين عامًا في العمل العام فتولى العديد من المواقع في تأسيس تجربة دولة الإمارات الرائدة”.

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، حيث أعلنت الإمارات تنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.