اجتماع طارئ مرتقب لاختيار خلف للشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي(صدى):

يستعد المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات لعقد اجتماعًا طارئًا لبحث الترتيبات الدستورية؛ وذلك من أجل اختيار خلف لرئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي توفي اليوم الجمعة.

وينتخب المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات، لمدة خمس سنوات وفقا للتقويم الميلادي، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع بعد تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس لبحث الترتيبات الدستورية.

يُذكر أن الشيخ خليفة ثاني رئيس لدولة الإمارات يجري انتخابه من قبل المجلس الاتحادي، وقد خلف في المنصب الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.