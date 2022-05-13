بالفيديو.. عهد الشيخ خليفة بن زايد شهد نقلة نوعية في التجارة والسياحة والتطور التقني

أبوظبي(صدى):

ساند الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والده في مهام إدارة الحكم وقيام الدولة، حيث أنه كان أبًا للجميع ويعد الحاكم السادس عشر من أسرة آل نهيان .

شهدت الإمارات في عهد الشيخ خليفة نقلة نوعية على المستويات كافة، ففي عهده قفزت الأسواق الإماراتية، وأصبحت دبي من أهم المراكز التجارية العالمية، وعُدت الدولة نموذجًا للسياحة والتطور التقنّي والتكنولوجي عالميًا .

وأطلق الشيخ خليفة العديد من المبادرات والقرارت لتحسين جودة الحياة والتي اعتمدت على تنويع الموارد وتشكيل بيئة اقتصادية، جذابة للعالم أجمع، واليوم ودعت الإمارات فقيدها وخلفه إرثٌ يعكس للعالم ما شهدته الإمارات من قفزات .