إقامة صلاة الجنازة على الشيخ خليفة بن زايد عقب صلاة المغرب

أبوظبي(صدى):

أعلنت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن ‏إقامة صلاة الجنازة على الشيخ ‎خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم بعد صلاة المغرب

وتقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد دولة الإمارات.

ة‏توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الجمعة، وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة بالإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الاعلام على المغفور له مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم.

كما سيتم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.