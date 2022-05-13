صور.. مواصفات وأسعار سيارة شانجان السفين

أميرة خالد(صدى):

تعد السيارة شانجان السفين موديل 2022 واحدة من أرخص الإصدارات المقدمة داخل السوق السعودي عن فئة السيدان الشهيرة.

وجاءت السيارة شانجان السفين موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 105 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

وتشمل السيارة مجموعة من وسائل الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وانذار مانع للسرقة، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، وقفل مركزي للابواب.

وتحتوي السيارة على نظام صوتي وترفيهي، معجلة قيادة متعددة الوظائف، ومدخل AUX، ومكيف هواء، وبلوتوث، وحساسات سرعة، ومدخل USB، وفتحة سقف كهربائية.

فيما جاءت الأبعاد الهيكلية للسيارة شانجان السفين موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4.390 متر، وبعرض يبلغ 1.725 متر، و 1.468 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2.535 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لتر، ومصابيح أمامية ونهارية LED، ومقابض أبواب ومقابض من الكروم.

وجاءت أسعار الفئة الأولى شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 37.835 ريال.

الفئة الثانية شانجان السفين موديل 2022 بقيمة قدرها 42.435 ريال