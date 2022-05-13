برشلونة يعيد فتح ملف موراتا مع أتلتيكو مدريد

وكالات(صدى):

يبحث جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتيكو مدريد، وأليماني المدير الرياضي لبرشلونة عن صيغة تسهل انتقال موراتا من أتلتيكو إلى برشلونة بشكل نهائي.

ويريد مهاجم ريال مدريد السابق العودة إلى إسبانيا وقد يكون برشلونة وجهة جيدة، في حين أن أتلتيكو مدريد يمكن أن يرى كيف تتم تسوية صفقة انتقال غريزمان النهائية دون أي مدفوعات، وفي المقابل ينتقل مهاجم يوفنتوس إلى برشلونة.

وكان يوفنتوس قد أعلن بقاء موراتا على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد لموسم آخر، حيث يملك بندا يتيح شراء اللاعب الإسباني في نهاية موسمه الثاني من فترة الإعارة

وأمضى موراتا فترته الأولى مع يوفنتوس بين 2014 و2016. وخلال فترتيه مع النادي خاض 137 مباراة وسجل 47 هدفا