بالفيديو .. آلية انتقال الحكم في الإمارات بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أبوظبي(صدى):

توفي اليوم رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، ومن المقرر أن يحل نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد محل الرئيس وسيمارس اختصاصاته كافة حتى موعد انعقاد اجتماع المجلس، وذلك لما نص عليه الدستور الإماراتي.

وتتكون السلطات الاتحادية في الإمارات من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيسه ونائبه إلى جانب مجلس الوزارء والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.

وتنص المادة 46 من نظام الدستور على المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في الدولة، حيث يرسم سياسة الدولة في المسائل الموكلة في الاتحاد، التصديق على القوانين المختلفة قبل اصدارها، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

كما ينص الدستور أيضا على أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من ينتخب من بين أعضائه رئيسا للدولة ونائبا له، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب.

وفي حال وفاة رئيس الدولة فأن المجلس يدعى للاجتماع من أجل انتخاب شغل المنصب الشاغر، وبناءً على ذلك فسوف يحل الشيخ محمد بن راشد فسوف يحل محل الرئيس وسيمارس اختصاصاته كافة حتى موعد انعقاد اجتماع المجلس.