ظهور القمر العملاق الأول في سماء المملكة والوطن العربي غداً

الرياض(صدى):

يظهر القمر العملاق غدا الأحد في سماء المملكة والوطن العربي، والذي سيكون أقرب قليلا إلى الأرض ما يجعل حجمه الظاهري أكبر وإضاءته أكثر إشراقاً.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن ظاهرة القمر العملاق يطلق على القمر سواء في الاقتران أو البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر.

وأشار إلى أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس،مكتسياً لوناً برتقاليا، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض