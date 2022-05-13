برشلونة يعجز عن التعاقد مع ليفاندوفسكي

وكالات(صدى):

كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن عجز برشلونة في التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وينتهي تعاقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في يونيو 2023، إذ وافق البايرن أخيرا على رحيل ليفاندوفسكي مقابل 35 مليون يورو على الأقل.

وأشارت إلى أن وضع برشلونة المالي لا يزال لا يسمح له بالتعاقد مع ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 عاما.

وأكدت أن قضية ليفاندوفسكي لازالت معقدة، على الرغم من أن البولندي وافق على خفض راتبه من أجل اللعب لبرشلونة، حيث سيحصل على 22 مليون يورو كراتب ثابت في بايرن ميونخ، ومع المتغيرات يمكن أن تصل إلى 25 مليون يورو