”الأحوال المدنية“ : الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة إجباري (فيديو)

الرياض(صدى):

قال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، محمد الجاسر، إن الحجاب في الهوية الوطنية للمرأة إجباري.

وأضاف أنه في حال إجراء عملية جراحية ويظهر تغيير للملامح يتم إرفاق التقارير الطبية لتغيير الهوية الوطنية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “السعودية”.

وأكد أن إرفاق هذه التقارير يتم بمراجعة مكاتب الأحوال المدنية، لافتا إلى أن هناك شروط يجب على موظفي الأحوال المدنية اتباعها عند التقاط صورة الهوية الوطنية لكي يتم التقاط الصورة بشكل صحيح.