بالفيديو.. “متخصص” يوضح أبرز طرق الغش في المكيفات

عادل الحربي(صدى):

‏تحدث فارس الفريدي ميكانيكي متخصص في مجال التكييف؛ عن المعايير التي يجب عليها شراء الجهاز، محددا أبرز طرق الغش في المكيفات.

وقال الفريدي :” يتمثل الغش في نوعين، حينما يكون هناك مكيف جديد والثاني صيانة، فبالنسبة للبيع يكون هناك تلاعب في النحاس وهنا يجب على المشتري أو المستخدم أن يعي لهذا الأمر حتى لا يتم التلاعب به واستغلاله “.

‏وأضاف” المكيف الشباكي والأسبليت والمخفي لكل منها مميزات تختلف عن الأخرى، من حيث الصوت والتوفير في الطاقة وتوزيع الهواء والبعض منها يتوقف تأثيره على التصميم وطريقة التركيب”.

‏وتابع” تعتبر قدرة الجهاز وصيانة مابعد البيع، هي المعايير الأهم التي يجب توافرها قبل شراء جهاز التكييف، كما يجب التأكد من الوكيل أولا قبل كل شيء”.

م. فارس الفريدي .. ميكانيكي متخصص في مجال التكييف : المعايير الأهم التي يجب توافرها قبل شراء جهاز التكييف تتمثل في قدرة الجهاز وصيانة ما بعد البيع .. تأكد من الوكيل أولا قبل كل شيء @Eng_A_C#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CzVzPb5j7c — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 13, 2022

م. فارس الفريدي .. ميكانيكي متخصص في مجال التكييف : المكيف الشباكي والاسبليت والمخفي لكل منها مميزات تختلف عن الأخرى، من حيث الصوت والتوفير في الطاقة وتوزيع الهواء والبعض منها يتوقف تأثيره على التصميم وطريقة التركيب@Eng_A_C#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1ldgtGo6zM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 13, 2022