خادم الحرمين الشريفين : الشيخ خليفة بن زايد كرَّس حياته لخدمة شعبه ونعزي أنفسنا في وفاته

الرياض(صدى):

قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعازيه إلى شعب الإمارات في وفاة رئيس دول الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وكتب الملك سلمان بن عبدالعزيز على حسابه بموقع “تويتر”:”فقدنا اليوم أخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رحمه الله – الذي كرَّس حياته لخدمة شعبه، ورفعة دولته”.

وتابع :”إننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل، نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته”.

يذكر أن وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات أعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام مدة 40 يوماً، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم.