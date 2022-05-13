مروة راتب تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية نحت الخصر

دمشق(صدى):

خضعت الفنانة السورية مروة راتب، إلى عملية نحت جديدة في خصرها، قبل يومين، تمكث على إثرها حتى الآن داخل المستشفى.

وتحدثت مروة راتب عن تطورات حالتها الصحية، من داخل غرفة العمليات بالمستشفى بعد خضوعها لعملية التجميل الأخيرة.

وقالت مروة راتب في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على سناب شات: “كيف حالكم، عساكم بخير، الحمد لله أنا بخير وبسعادة، وشكرا لكل اللي اطمأنوا عليّ، وسألوا عني”.

وأضافت ” شكرا لكل من اتصل بي هنا، أنا كنت في العمليات وخرجت ولم يكن باستطاعتي الحديث بسبب المسكنات أدعوا لي أفوق”