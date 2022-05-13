بالصور .. تشييع جثمان الشيخ خليفة بن زايد إلى مثواه الأخير

أبوظبي(صدى):

أدى حاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ عائلة آل نهيان، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان رئيس دولة الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.

وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الوطن والأمتين العربية والإسلامية بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

وشيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشيوخ عائلة آل نهيان جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير ووري في مقبرة البطين في أبوظبي.