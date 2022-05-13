توخيل : كوفاسيتش وكانتي قد يشاركان في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات(صدى):

كشف المدرب توماس توخيل عن حالة كوفاسيتش الصحية بعد الإصابة، متوقعا مشاركة كانتي في التدريبات لاحقاً اليوم الجمعة بعد غيابه عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة لم يتم تحديدها.

وقال توخيل : ”سيشارك اللاعبان في التدريبات اليوم.. ماتيو يرغب في المحاولة، منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر للمشاركة.

وأضاف:” لا توجد إصابة جديدة لكنه يعاني من آلام مبرحة كما تورم كاحله بشدة، نأمل أن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب، سنقيم حالته في التدريبات” .

وأشار إلى أن كانتي سيحاول المشاركة، إذ شارك بالفعل أمس في التدريبات الجماعية للفريق، مبينا أنه قام بتجربة كل شيء تقريبا.