بالفيديو .. نصائح للعودة لنمط صحي بعد رمضان وفترة الإجازة

أميرة خالد(صدى):

قال المدرب الرياضي منصور الغامدي إن العودة لنمط صحي بعد فترة الإجازة أو شهر رمضان لا يتم ما بين يوم وليلة، لافتا إلى أن النوم وممارسة الرياضة ووقت تناول الطعام من العوامل المؤثرة في الجسم.

وأضاف أنه من الأفضل التدرج في تعديل النوم والرياضة وأصناف تناول الطعام ووقت تناوله ، وذلك وفقا لما ذكره في”برنامج سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأشار إلى أن إنقاص الوزن يتطلب من الفرد أن يقلل من تناول الطعام أكبر من حرق السعرات الحرارية، وبالتالي سينخفض الوزن، ويفضل أن يتم تقليل كمية الطعام بشكل تدريجي.

ونصح “الغامدي” بأن تكون ممارسة الرياضة مناسبة لنمط الحياة، فبدلا من أن يقوم الموظف بممارسة الرياضة في الصباح ويكون من الصعب عليه الاستمرار في ممارستها لضيق الوقت، يمكنه ممارسة الرياضة في المساء.

وأضاف أن ممارسة الرياضة وتحويلها لعادة تتطلب من الفرد أن يضع خطة ويستمر في تنفيذها وأن يكون الإنسان صادق مع نفسه في تحديد الأيام والأوقات التي سيمارس فيها الرياضة.

كيف أعود لنمط صحي بعد فترة الإجازة ؟ المدرب الرياضي منصور الغامدي يخبرنا بأبرز طرق التخلص من الوزن الزائد وأفضل أوقات ممارسة الأنشطة الرياضية@Mans0our#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/95vwCZqGzz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 13, 2022