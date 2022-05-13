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بالفيديو .. استشاري : لا تهتموا بالبرندات عند شراء النظارات

بالفيديو .. استشاري : لا تهتموا بالبرندات عند شراء النظارات
أميرة خالد(صدى):

أكد سالم الزيد، استشاري طب وجراحة العيون، أنه على الإنسان ألا يهتم بالماركات “البراندات”، وإنما يهتم بالصفات الخاصة بالعدسة ومدى جودتها.

وأضاف أن فلتر العدسات أهم عنصر لابد الاهتمام به عند اختياره عند شراء النظارات الشمسية، وذلك وفقا لما ذكره في”برنامج سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن عوامل اختيار النظارة الشمسية تتعلق بتوافر عدة عناصر بها منها فلتر الأشعة فوق البنفسجية والبلورايزد “الاستقطاب”، وقدرتها على تقليل كميات الانعكاس في الأشعة والرؤية الأكثر صفاء.

https://twitter.com/sayyidaty/status/1525137460472193027?s=20&t=OH3iw0HEVOGbUffEidvkaA


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