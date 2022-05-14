بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة
أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضح البنك المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة:
– أماكن العمل (المنطقة الوسطى، الشرقية، الغربية).
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة العامة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع المصرفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
2- مدير علاقات الشركات الكبرى:
– أماكن العمل (المنطقة الوسطى، الشرقية، الغربية).
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة العامة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في القطاع المصرفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع
١- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الوسطى هنا
2- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الغربية:هنا
3- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الشرقية:هنا
4- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الوسطى:هنا
5- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الشرقية:هنا
6- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الغربية:هنا
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