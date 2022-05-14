بنك الرياض يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن بنك الرياض عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضح البنك المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة:

– أماكن العمل (المنطقة الوسطى، الشرقية، الغربية).

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة العامة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في القطاع المصرفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

2- مدير علاقات الشركات الكبرى:

– أماكن العمل (المنطقة الوسطى، الشرقية، الغربية).

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، الاقتصاد، الإدارة العامة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في القطاع المصرفي.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، وذلك من خلال المواقع

١- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الوسطى هنا

2- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الغربية:هنا

3- مدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة – المنطقة الشرقية:هنا

4- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الوسطى:هنا

5- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الشرقية:هنا

6- مدير علاقات الشركات الكبرى – المنطقة الغربية:هنا