الشيخ محمد بن راشد يبايع محمد بن زايد رئيسا للإمارات بقصيدة شعر

أبوظبي(صدى):

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء الجمعة، قصيدة في رثاء الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله.

وتضمنت القصيدة، أبيات شعر لمبايعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي رئيسا لدولة الإمارات.

كما نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القصيدة، بصورة تجمعه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي، قائلا في أبياتها: وصـبـر مـحـمـد ونـور لـه يـارب الـدرب… نـعـم الـخـلف للسلف ريـس عـلـى الـدولة…لـي لـه نـبـايع على الطاعة بصدق وحـب… وطـاعـة ولـي الأمـر بـالـحـق مـكـفـولة

وكان الشيخ محمد بن زايد، قد أدى صلاة الجنازة على جثمان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في أبوظبي.