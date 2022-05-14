أسطورة الكاميرون باتريك مبوما يعتنق الإسلام

ماجد محمد(صدى):

أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية باتريك مبوما اعتناقه الإسلام بشكل رسمي، أمام جمع كبير في مسجد بوناموسادي بمدينة دوالا إحدى كبرى المدن في الكاميرون.

وأكد باتريك مبوما وهو أحد أساطير منتخب الكاميرون، دخوله الإسلام وتغيير اسمه إلى عبدالجليل.

ويتواجد مبوما في قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع فريق الأسود برصيد 11 هدف، ولديه مسيرة حافلة مع عدد من الأندية، منها باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسي، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري الإيطالي، والاتحاد الليبي وطوكيو فيردي الياباني.