الأمير خالد بن سلمان ناعيًا الشيخ خليفة بن زايد: فقدنا رمزًا من رموز السياسة والحكمة

الرياض(صدى):

نعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشيخ ‎خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي توفي أمس الجمعة.

وقال الأمير خالد: ‏رحم الله الشيخ ‎خليفة بن زايد، برحيله فقدنا رمزًا من رموز السياسة والحكمة، والإنسانية والتواضع.

وأضاف سموه: قاد مسيرة دولة الإمارات بصدق، وسيرة عطرة، وحياة حافلة بالعطاء والوفاء لبلاده وشعبه.

وتابع: خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية.