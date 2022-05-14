الأمير خالد بن سلمان ناعيًا الشيخ خليفة بن زايد: فقدنا رمزًا من رموز السياسة والحكمة
نعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي توفي أمس الجمعة.
وقال الأمير خالد: رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، برحيله فقدنا رمزًا من رموز السياسة والحكمة، والإنسانية والتواضع.
وأضاف سموه: قاد مسيرة دولة الإمارات بصدق، وسيرة عطرة، وحياة حافلة بالعطاء والوفاء لبلاده وشعبه.
وتابع: خالص التعازي والمواساة لدولة الإمارات الشقيقة حكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية.
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