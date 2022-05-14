رئيس الاتحاد الآسيوي: الشيخ خليفة بن زايد قائد فذ

نواف السالم(صدى):

نعى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والذي توفي أمس الجمعة.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي، عن حزنه لوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا أنه ترك سيرة عطرة لمكانته المرموقة، كقائد فذ بذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم ومساندة القضايا الإنسانية العادلة.

وأكد سلمان أن الرعاية الفائقة التي أولاها الشيخ خليفة لكرة القدم الإماراتية، كان لها أطيب الأثر في ترسيخ مكانة بلاده على ساحة كرة القدم الآسيوية والعالمية.