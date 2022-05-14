مستشار أسري: لا تطلب من زوجتك أن تشاركك في عاداتك المحرمة

عادل الحربي(صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للأزواج الذين يجبرون زوجاتهم على أفعال قد تكون محرمة.

وقال السلمان موجها حديثه للأزواج: لا تطلب من زوجتك أن تشاركك في عاداتك الضارة والمحرمة وتهددها إن لم تقم بذلك باهمالها وعدم القيام بحقوقها.

وتابع: بل اشكرها على دعمها لك لتترك تلك العادات الضارة، ولو احتاج الأمر لمراجعة مختص لمساعدتك فلا تتأخر فصحتك وعافيتك تستحق ان تبذل في سبيلها الكثير.