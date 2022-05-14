مستشار أسري: لا تطلب من زوجتك أن تشاركك في عاداتك المحرمة
وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، نصيحة للأزواج الذين يجبرون زوجاتهم على أفعال قد تكون محرمة.
وقال السلمان موجها حديثه للأزواج: لا تطلب من زوجتك أن تشاركك في عاداتك الضارة والمحرمة وتهددها إن لم تقم بذلك باهمالها وعدم القيام بحقوقها.
وتابع: بل اشكرها على دعمها لك لتترك تلك العادات الضارة، ولو احتاج الأمر لمراجعة مختص لمساعدتك فلا تتأخر فصحتك وعافيتك تستحق ان تبذل في سبيلها الكثير.
اترك تعليقاً