كورونا يداهم رئيسة وزراء نيوزيلندا

ويلينغتون(صدى):

أعلن مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابتها بكوفيد-19.

وأوضح المكتب أن جاسيندا لن تحضر اجتماعات البرلمان لمناقشة خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة يوم الاثنين والميزانية المقبلة للبلاد يوم الخميس.

وأشار إلى أن ترتيبات السفر لمهمتها التجارية إلى الولايات المتحدة لم تتأثر في هذه المرحلة.

وكانت نيوزيلندا قد استقبلت آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها للزوار من نحو 60 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة لأول مرة منذ ظهور كوفيد-19 في أوائل عام 2020.