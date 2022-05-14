الملكة إليزابيث تعزي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

لندن(صدى):

بعثت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، برقية تعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الملكة إليزابيث في البرقية: أحزنني سماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي، كرس الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقته بحلفائها وأصدقائها.

وأضافت: سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان، ومن أجل قضية الحفظ، أتقدم بأصدق التعازي إلى شعب الإمارات العربية المتحدة.