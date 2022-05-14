فيديو..ميكانيكية سعودية تشرح كيفية التفريق بين قطع الغيار الأصلية والتقليد

نايف السالم(صدى):

شرحت الميكانيكية السعودية مريهان الباز، كيفية التفريق بين قطع الغيار الأصلية والتقليد، مشيرة إلى أهمية توخي الحذر قبل إتمام عملية الشراء.

ووجهت مريهان الباز، نصيحة لأصحاب السيارات، بشراء قطع الغيار بأنفسهم لأن البائع غالباً يقوم بتبديل القطعة الأصلية بأخرى تجارية دون ملاحظة الفرق، مؤكدة أن الحرص واجب سواء نساء أو رجال.

كما نصحت الباز ملاك السيارات الراغبين بشراء قطعة غيار بالسؤال عن سعر القطعة في الشركة الأصلية وفي أكثر من مكان للتحقق من القطعة الأصلية والأنسب.

وأضافت: أنا لو بنت لا أعلم أسامي القطع، وأخبرني الميكانيكي أنه بحاجة للشيء الفلاني، فحينها سأقوم بالبحث على الانترنت للاطلاع على الأسعار حول العالم، مؤكدة على أهمية المراجعة من خلال الإنترنت لمعرفة مكان تصنيع وتجميع قطع الغيار.