هند صبري: السينما العربية تظلم النساء..أجورنا أقل من الرجال

القاهرة(صدى):

صرحت الفنانة التونسية هند صبري بأن هناك ظلما بالسينما العربية للمرأة، إذ تحصل الفنانات على أجر أقل من الرجال.

وقالت هند صبري: لدي مسؤولية ألا أخذل النساء اللاتي يتطلعن إليّ، لا نريد إبعاد الرجال، هذا آخر شيء نريده، نريد العمل معا، المسألة متعلقة بالمساواة في الأجر، المرأة في كل مجال تحصل على أجر أقل من الرجل وهذا ليس سرا، أنا أمتلك منصة وأقول بصوت عال أن هذا ليس عدلا.

وأضافت: بعض النساء في الأفلام في أغلب الأحيان مجرد ملحق لمشاركتهن في التمثيل من الذكور، ولكن في بعض الأحيان يتوجب عليك القيام بهذه الأدوار لأن هذا هو الخيار الوحيد المتاح.