دولة توزع الحشيش مجاناً على مواطنيها

بانكوك(صدى):

أعلن وزير الصحة التايلاندي، أن حكومة بلاده سوف ستوزع مليون شتلة مجانية من نبات القنب الهندي -الحشيش المخدر- في جميع أنحاء البلاد في يونيو.

ويأتي ذلك احتفاءا بقاعدة جديدة تسمح للناس بزراعة تلك النبتة في المنزل، حيث قال الوزير، أنوتين تشارنفيراكول، إنه سيتم السماح بزراعة نباتات القنب كمحاصيل منزلية.

ومن المقرر أن يسمح القانون، بزراعة نبات القنب في المنزل بعد إخطار حكومتهم المحلية، لكن يجب أن تكون النباتات من الدرجة الطبية وتستخدم حصريًا للأغراض الطبية، ولا يمكن استخدام القنب لأغراض تجارية دون مزيد من التراخيص.