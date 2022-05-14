مبارك الشهري: هناك احتمالات بهبوط النادي الأهلي لكن استبعد ذلك
استنكر الناقد الرياضي مبارك الشهري حديث الإعلامي الرياضي خالد الحصان عن فريق الأهلي بأنه ليس من كبار الدوري.
وقال “الشهري” ردًا على حديث “الحصان”: “الأهلي سيبقى فهو من أعمدة الكرة السعودية حتى وإن لم يحقق بطولة الدوري ولا مرة بتاريخه”.
وتوقع الناقد الرياضي ببقاء الأهلي في دوري المحترفين، مضيفًا: “هناك احتمالات بهبوط النادي الأهلي لكن أستبعد ذلك”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 مبارك الشهري :
هناك احتمالات بهبوط النادي الأهلي لكن أستبعد ذلك
الحصاد الرياضي …@Mubark_m9 pic.twitter.com/wji9zZ2CVG
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 13, 2022
اترك تعليقاً