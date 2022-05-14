مبارك الشهري: هناك احتمالات بهبوط النادي الأهلي لكن استبعد ذلك

ماجد محمد(صدى):

استنكر الناقد الرياضي مبارك الشهري حديث الإعلامي الرياضي خالد الحصان عن فريق الأهلي بأنه ليس من كبار الدوري.

وقال “الشهري” ردًا على حديث “الحصان”: “الأهلي سيبقى فهو من أعمدة الكرة السعودية حتى وإن لم يحقق بطولة الدوري ولا مرة بتاريخه”.

وتوقع الناقد الرياضي ببقاء الأهلي في دوري المحترفين، مضيفًا: “هناك احتمالات بهبوط النادي الأهلي لكن أستبعد ذلك”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.