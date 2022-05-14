الذيابي يوضح أعراض مرض كرونز

أميرة خالد(صدى):

تحدث الدكتور عبدالله الذيابي طبيب الباطنة والجهاز الهضمي، عن عوامل الخطورة الخاصة بمرض “كرونز” وأعراضه.

وأوضح “الذيابي” في سلسلة تغريدات له على “تويتر”، أن مرض كرونز هو مرض التهابي يصيب الجهاز الهضمي سببه لا يزال مجهولًا.

وذكر طبيب الباطنة أن عوامل الخطورة الخاصة به هى “التدخين، التاريخ العائلي، استئصال الزائد، استخدام مسكنات الألم المتكر، التهابات الأمعاء الناتجة من البكتيريا والفيروسات”.

أما عن أكثر اعراضه شيوعا هي “إسهال مزمن، الم البطن، فقدان الوزن غير المقصود”.