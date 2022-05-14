وظائف شاغرة لدى شركة الحلول الممتازة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الحلول الممتازة، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) لحملة الثانوية فأعلى في (القطاع المصرفي) بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي: أخصائي تمويل عقاري، مشترطة شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة في مجال المبيعات العقارية، اللباقة وحسن المظهر، إجادة الحاسب الآلي، متفرغ للعمل، الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات، القدرة على تحمل ضغط العمل.

وذكرت أن تفاصيل العمل: أيام العمل (5) أيام في الأسبوع (يومان إجازة)، الراتب يحدد في المقابلة الشخصية، عمولات شهرية، تأمين طبي للموظف، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ من يوم الخميس بتاريخ 1443/10/11هـ الموافق 2022/05/12م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

[email protected]