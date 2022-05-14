نصائح للحصول على مكياج ثابت للبشرة الدهنية

أميرة خالد(صدى):

تواجه صاحبات البشرة الدهنية مشكلة كبيرة خلال فصل الصيف بسبب سيلان المكياج في حالة عدم تطبيقه بالطريقة الصحيحة؛ لذا نستعرض نصائح يمكن تطبيقها على المكياج ليدوم فترة طويلة.

وتتضمن تلك الطرق إستخدام أوراق التنشيف قبل تطبيق البودرة، وذلك لحمابة المكياج من التكتل، ويتم ذلك بالضغط على أوراق التنشيف بهدوء من دون تطبيقها بقوة حتى لا تفسدي مكياجك.

كما يجب إختيار الماسكارا والكحل بتركيبة مقاومة للماء، ومن الافضل الإبتعاد عن قلم الكحل الجاف والعادي؛ لأن الكحل الخاص لبشرتك الدهنية يدوم أكثر على جفونك من الكحل الجاف ولا يتسبب بالسيلان.