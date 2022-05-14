نوع جديد من الجل علاج محتمل لمرض السكري من النوع الأول

أميرة خالد(صدى):

كشف باحثون في جامعتي هارفارد وميسوري، عن تمكنهم من تحسين التحكم في مرض السكري من النوع الأول، باستخدام نوع من الجل أثناء عملية زرع خلايا بنكرياس.

ونجحت التجارب التي طُبقت على القرود في تخطي مشكلة رفض المناعة للخلايا المزروعة حيث تتعثّر عملية علاج السكري من النوع الأول بواسطة زرع جزء من خلايا بنكرياس المتبرعين.

ويمكن من خلال التطوير الجديد زرع بروتين طبيعي يطلق “ميكروجيل” يقتل الخلايا المناعية مفرطة النشاط، وبروتين آخر يطلق هلاماً “جِل” آخر مرة واحدة يمنع رفض الجسم للخلايا المزروعة.

وطبق الباحثون التجربة على 7 قرود بنجاح وتلقت الحيوانات علاجاً من الأنسولين التكميلي لمدة 28 يوماً بعد الزرع، إضافة إلى عقار راباميسين لمدة 3 أشهر الذي يمنع الجسم من رفض الخلايا المزروعة.

وأظهرت النتائج إن إنتاج الأنسولين أصبح طبيعياً بعد رحلة العلاج بنسبة تراوحت بين 80 و90%، وتم الاحتياج إلى مكملات أنسولين بسيطة، وتم التأكد من أن وظائف الكبد طبيعية.