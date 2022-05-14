بالفيديو.. مواطن يهوى التراث ويجمع في متحفه قطع نادرة
استعرض المواطن مشوح المشوح عميد متقاعد من القوات الجوية، متحفه الخاص الذي يجمع فيه القطع النادرة والتي يزيد عمرها عن 200 عام.
وتفصيلاً، قال “المشوح” عن متحفه: “أنا هاوي للتراث منذ نعومة أظافري من وقت التقاعد بنيت المتحف ولدي جميع المقتنيات التي افتخر بها فأشعر أن لها قيمة معنوية لدي”.
وأضاف: “هذه القطع لا تقدر بثمن لأن كل قطعة في المتحف لها قصة وأبرزهم بقايا المدفع الذي قمت بترميمه من أجل إظهار شكله”، بحسب قناة “العربية السعودية”.
"مشوّح المشوّح" سعودي يهوى التراث و يستعرض في متحفه الخاص قطعة نادرة يزيد عمرها على 200 عام
عبر:@Rayankhurmi pic.twitter.com/glT0vH2v4E
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 14, 2022
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