بالفيديو.. مواطن يهوى التراث ويجمع في متحفه قطع نادرة

الرياض(صدى):

استعرض المواطن مشوح المشوح عميد متقاعد من القوات الجوية، متحفه الخاص الذي يجمع فيه القطع النادرة والتي يزيد عمرها عن 200 عام.

وتفصيلاً، قال “المشوح” عن متحفه: “أنا هاوي للتراث منذ نعومة أظافري من وقت التقاعد بنيت المتحف ولدي جميع المقتنيات التي افتخر بها فأشعر أن لها قيمة معنوية لدي”.

وأضاف: “هذه القطع لا تقدر بثمن لأن كل قطعة في المتحف لها قصة وأبرزهم بقايا المدفع الذي قمت بترميمه من أجل إظهار شكله”، بحسب قناة “العربية السعودية”.