قانوني: تمديد عقود اللاعبين نهاية مايو يحتاج لاستثناء من الفيفا

طلال الغامدي(صدى):

أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير أن الأندية لا تستطيع تمديد عقود اللاعبين المنتهية 30 مايو، إلا في حالة حصول الاتحاد السعودي على استثناء من قبل الفيفا لتسجيل العقود التي تم تمديدها خارج فترة التسجيل.

وأوضح “الأمير” أنه وفقًا لنصوص العقد المبرم مابين الاندية واللاعبين دائماً هناك بند قانوني في أي عقد عمل مبرم مابين اللاعب أو المدرب والنادي، يحدد هذا البند ضمن تنصيصه تاريخ بداية العقد وتاريخ نهايته، بحسب “الشرق الأوسط”

وذكر أن الحل يكمن في أن يتم الرفع من قبل الاتحاد المحلي للفيفا للحصول على استثناء لتسجيل العقود التي تم تمديدها خارج فترة التسجيل.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن تعديل مواعيد إقامة الجولات من (27) إلى (30) من مسابقة الدوري.